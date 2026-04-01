‘ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಧರಣಿ’

ಹಾಸನ: ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಂತಿನಗರ (ಕಾರಗೋಡು) ಹಾಗೂ ವೈ.ಎಸ್.ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕುಲಕಸುಬಾದ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅರಬೆತ್ತಲೆ ಧರಣಿ ಕೂರುವುದಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋವಿ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಮಂಜಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

'ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 151ರ 3 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು 2015ರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾನವ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸೈಜುಕಲ್ಲು ಒಡೆದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕುಲಕಸುಬಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ಬೆದರಿಕೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಏ. 2ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪ್ರವೀಣ್, ಸಂದೇಶ್, ಚಿದಾನಂದ್, ಮದನ್ ಹಾಗೂ ಮಹದೇವ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-36-301639460