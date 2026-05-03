ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನ: ಎಸ್ಪಿ

ಹಾಸನ: ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏ. 29ರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಗುಂಡು ಹಾರಾಟದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 9ರ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಾರ್ಗೆ ದರ್ಶನ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಮೇಶ್, ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ರವಿ, ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಗುಂಪು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ತೆರೆಯುವಾಗ, ಬಿಯರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಗುಂಪು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಗುಂಪಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್, ಬಾರ್ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಸ್ಬಿಬಿಎಲ್ ಗನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತಿದ್ದು, ಗುಂಡು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 11.40ಕ್ಕೆ 'ಶಸ್ತ್ರಸಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು 112ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗುಂಡಿನ ಕ್ಯಾಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದರ್ಶನ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಮೇಶ್, ಮಧುಸೂದನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಂಪು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಬಿಎನ್ಎಸ್ 109ರ ಅಡಿ ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ರವಿ, ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಭನ್ವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>