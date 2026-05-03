‘ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಗಲಿ’

<p>ಹಾಸನ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡಮಾಡುವ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕದಂಬ ಸೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇಸಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು, ಸಂಘಟನೆಯು ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿಯವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇಸಾಯಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಯು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕದಂಬ ಸೈನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎ. ಗಣೇಶ್ ಅಂಕಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಸಾಯಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎನ್. ಚಿದಾನಂದ, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಡಿ. ಗೌಡ, ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಪುರ ಮತ್ತು ಜೆ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-36-1197788486</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>