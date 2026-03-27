ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ

ಹಾಸನ: ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ (36) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರು ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಮಾ.24 ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಸ್. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಬ್ಬಲಗೋಡು ಮತ್ತು ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾ.25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>