ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ:ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಕಳವು

ಹಾಸನ: ಬೇಲೂರಿನ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ 155 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಮೇ 14ರಂದು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಟ್ಟೆಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ ಸಹೋದರ ಚಿನ್ನೋಜಿರಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಲಗೇಜ್ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಂದು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂ ನೆಕ್ಲೇಸ್, 25 ಗ್ರಾಂ ಕೊರಳಿನ ಚೈನ್, 25 ಗ್ರಾಂ ಗುಂಡಿನ ಸರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಓಲೆ, 20 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ, 5 ಗ್ರಾಂ ಕಿವಿ ಓಲೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 155 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ₹24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜುಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾದಿನಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಗಣಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೇ 7 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>30 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರ, 50 ಗ್ರಾಂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ, 36 ಗ್ರಾಂ 4 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, 20 ಗ್ರಾಂ ಮೋಹನ್ ಮಾಲೆ, 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ, 10.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಾಟಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದ ಪರ್ಸ್ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>