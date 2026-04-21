ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ ರೇಡಿಯೊ ಕಾಲರ್

ಬೇಲೂರು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೇಡಿಯೊ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಯು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶ ಸಮೀಪದ ಶಿರಗುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಆನೆಯು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನೇರಲಕಟ್ಟೆ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಗುರದ ಮೂಲಕ ಸೂಳೇಗುಡ್ಡದತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾದರು. ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಕೊನೆಗೆ ನೇರಲಮಕ್ಕಿಯ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆನೆಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ರೇಡಿಯೊ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕಾನೆಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಸಾಕಾನೆಗಳಾದ ಭೀಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹರ್ಷ, ಧನಂಜಯ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆನೆಗಳನ್ನು ದುಬಾರೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್ಒ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸಿಎಫ್, ಉಮಾಪತಿ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಯತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>