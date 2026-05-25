ಸೌರ ಬೇಲಿ ದಾಟಲು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಕಿತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು

ಹಾಸನ: ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ದಾಟಲು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು, ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುವವರ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನೆಗಳು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಆನೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಧಾವಿಸಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆನೆಗಳು ಘೀಳಿಡುತ್ತಾ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿವೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಾಯಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಂಧಲೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>