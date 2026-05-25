ಹಾಸನ: ವಾರಾಂತ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಲೆನಾಡ ಸೊಬಗು ಸವಿದು, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಊಟ ಉಂಡು, ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ರಾಜಧಾನಿಯತ್ತ ಹೊರಟರು.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾ ಮುಂದೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಾಹನಗಳ ಮಹಾಪೂರ. ಕಾರು, ಎಸ್ಯುವಿ, ಬಸ್, ಟಿಟಿ ವಾಹನಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು. ಹಾರನ್ ಸದ್ದಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಿಜಿಗಿಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>'ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್, ನನಗೆ ಆಫೀಸ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10ರ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಸೇರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದರು.</p>.<p>ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನ ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ. ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಜನರ ಸರದಿ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ಭೈರಾಪುರ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೂ ವಾಹನಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ಒಂದೇ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಹನ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ವಾಹನ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. 'ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ. ಈಗ ಸಂಜೆ 6. ಇನ್ನೂ ಹಾಸನ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳಿದರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಸವಿತಾ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜನಜಾತ್ರೆ. 'ಒಂದು ಟೀಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 9ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಟೋಲ್ ದಾಟಿದ ವಾಹನಗಳು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕುಣಿಗಲ್ ಕಡೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧಾವಿಸಿದವು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹರಿಯುವ ಬೆಳಕಿನ ನದಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>'ವೀಕೆಂಡ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾರಿನಿಂದ ಕೈ ಬೀಸಿದ ಯುವಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿನ ಜೊತೆ ರಜೆಯ ನೆನಪಿನ ಖುಷಿಯೂ ಇತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>