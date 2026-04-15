ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
PV Web Exclusive: ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆ; ಮುಗಿಯದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬವಣೆ

ಚಿದಂಬರಪ್ರಸಾದ್
Published : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಾಗಿದೆ
ಎಚ್.ಎಸ್. ಯೋಗೇಶ್, ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧವೇ ಅಲ್ಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ. ನಾವೇ ಚಂದಾ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ.
ಪರಮೇಶ್, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೈ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕಾಡಾನೆ ಭಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿ, ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಯಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆನೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಬಸವರಾಜು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ
