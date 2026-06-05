ಕೋರ್ಟ್‌ ಎದುರು ವಾಮಾಚಾರ: ಮಹಿಳೆಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p>ಹಾಸನ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎದುರು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹೇಮಾವತಿ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬಾಕೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಂತ್ರಿಸಿ, ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹೇಮಾವತಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-36-1994195901</p>