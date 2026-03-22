‘ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ’

ಹಾಸನ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾವು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತವಾಗಿರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಜೆ. ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವರಾಜು, ವಿಠಲ, ನಾಗರಾಜು, ಜಗದೀಶ್ ಚೌಡವಳ್ಳಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>