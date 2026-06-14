ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಹದ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಸನದ ಇಳೆ

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:32 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:32 IST
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ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು
ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ
HassanRain

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