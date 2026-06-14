ಹದ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಸನದ ಇಳೆ

<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹದ ಮಳೆ ಬೀಳದಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 9ರ ವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆ 3.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದು, 4.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 20.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದು, 17.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದು, 1.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 5.1 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಇದ್ದು, 3.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಮೇನಲ್ಲಿ 9.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 23.4ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೆ 17.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 27, ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 19.1 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 12.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 35, ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ 24.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 17.1 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 29ರಷ್ಟು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 20.2 ಸೆಂ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆಗೆ 12.8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 36, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ 20.8 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 12.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 39, ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ 27.7 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 18.7ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೆ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 7, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 18.1 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆಗೆ 18.8 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು</blockquote><span class="attribution"> ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ</blockquote><span class="attribution"> ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>