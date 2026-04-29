ಜನರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ

ಹಾಸನ: 'ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಬದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಗುರುತಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ದಾಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಗ್ರಾಮಸೇವಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ ಎಂಬ ಕಥೆಯಂತೆ ಆಗಬಾರದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತ ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಕಾಡಾನೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

'ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 20-25 ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದು ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, 'ಬೇಲೂರು ಹಾಗೂ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.

'ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ರೈತರ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ