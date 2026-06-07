‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೈಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಹಾಸನ:‘ ನೈಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿ ‘ಶ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಆಪ್ತ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸುವ ನೀತಿಗಳು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು’ ಎಂ ದರು. ಬಿಜಿವಿಎಸ್ನ ಅಹಮದ್ ಹಗರೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ದೇಸಾಯಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರೊ. ಉಮಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗುರುರಾಜು, ಡಾ. ದಿನೇಶ್, ಭಾನುಮತಿ, ಡಿ.ಟಿ. ಶಿವಣ್ಣ, ಅರವಿಂದ, ಪುಷ್ಪ, ಶಶಿಧರ, ಪೃಥ್ವಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾನಕಿ, ಮೋನಿಕಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-36-833658894</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>