ಹಾಸನ: 387 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮಗಳ 387 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 120 ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಇಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯವರೇ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಹಣವಂತರು ಖರೀದಿಸಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿವೇಶನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸದೇ, ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನನ್ನು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಬಡ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಆಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸದಾಶಿವ, ಹರೀಶ್, ಹೇಮಂತ್, ನಾಗರಾಜು, ರೇವತಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>