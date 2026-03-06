<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಬಾಣಾವರದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ 23 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಾಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತಾ ಬಾಣಾವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪರವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಣಾವಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹ 1.61 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಣಾವರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<h3>₹5.88 ಲಕ್ಷದ ಒಡವೆ ಕಳವು</h3>.<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ನಗರದ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ. ಲೇಔಟ್ನ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹5.88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವಿದ್ದುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಮನೆಯ ವಾಲ್ಡ್ ರೋಬ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಗಿಲಿನ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ₹5.88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ <br>ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<h3>11 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು</h3>.<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಅರಕಲಗೂಡಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ 11 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳುವಳ್ಳಿಯ ಕವಿತಾ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಕಲಗೂಡು ಶಂಭುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮರಳಿ ಅರಕಲಗೂಡಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹2 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹57,500 ಎಂದು ಅರಕಲಗೂಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<h3>ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗ</h3>.<p>ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂಗಡ ಹಣದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ನಿವಾಸಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಮೀರಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ‘ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ’ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2021ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ <br>ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚೆಕ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿದರು. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಹಾಸನದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ₹4.5 ಲಕ್ಷ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೀರಾ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>