ಹಾಸನ: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ತೆಗೆದು, ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹49.27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಏ. 30ರಂದು, ಹಾಸನದ ಚೈತನ್ಯ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕೀಯನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಸಜ್ಜೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಕೀ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬೀರುವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, 40 ಗ್ರಾಂನ ಚಿನ್ನದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, 25 ಗ್ರಾಂನ ಹವಳದ ಸರ, 30 ಗ್ರಾಂ ಮುತ್ತಿನ ಸರ, 30 ಗ್ರಾಂ ಬಳೆಗಳು, 20 ಗ್ರಾಂನ 6 ಜೊತೆ ಓಲೆ, ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ 50 ಗ್ರಾಂ ಉದ್ದನೆಯ ಚೈನ್, 12 ಗ್ರಾಂನ ಓಲೆ, 30 ಗ್ರಾಂ ಹರಳಿನ ನೆಕ್ ಲೇಸ್, 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ ಲೇಸ್, 2ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ 15 ಗ್ರಾಂನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಓಲೆ, 20 ಗ್ರಾಂನ ಮಕ್ಕಳ 2 ಸರ, 10 ಗ್ರಾಂನ ಬ್ರೇಸ್ ಲೈಟ್, 3ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ 15 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್, 25 ಗ್ರಾಂ ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಲೇಸ್, 17 ಗ್ರಾಂ ಜುಮ್ಕಿ, 15 ಗ್ರಾಂ ಜುಮ್ಕಿ ಸೇರಿ 379 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹5ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>