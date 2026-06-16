ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಹಾಸನ: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಗಳು: ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿದೇವರಪುರ, ಸೀಗೂರು, ಅಂಕಪುರ, ಮಲ್ಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬತ್ತಿ, ಚನ್ನಾಂಗಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-36-117839105</p>