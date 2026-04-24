ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬೈಕ್‌ ಕಳವು

ಹಾಸನ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಏ.16 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಗ ದಿಶಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಏ. 22 ರಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹50ಸಾವಿರ ನಗದು, 27 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ, 12 ಗ್ರಾಂ ಕೈಚೈನ್, 30 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಚೈನ್, 3 ವಾಚ್ಗಳು, 1500 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, 500 ದುಬೈನ ದರಮಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ₹2.45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-36-695908375</p>