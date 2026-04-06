‘ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯ’

ಹಾಸನ: 'ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದವು. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಹಾರನಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗಿರೀಶ್ ಎ.ಎಸ್, 'ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದವರು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ. ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಕೃಷಿನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಜಾತಿ, ತಾರತಮ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೂದ್ಪೀರ್, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕರ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ಸಂದೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>