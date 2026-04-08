‘ಕೈದಿಗಳ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ’

<p>ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕಾರಾಗೃಹದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಅವರು, ಕೈದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಾಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ‘ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಿ ಇರಬಾರದು’ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕೈದಿಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿನ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಮುಗಿದಂತಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡದೇ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೇ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-36-743660726</p>