₹4.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ

ಹಾಸನ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹4.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಏ.16 ರಂದು ಬೇಲೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಗ್ರಾಂನ 3 ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ, 15 ಗ್ರಾಂನ ಚಿನ್ನದ ಸರ, 10 ಗ್ರಾಂನ 2 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಗ್ರಾಂನ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬೀಗದ ಕೀ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಡಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಪಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರು ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ₹4.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 51 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಕಳವಾಗಿವೆ. ಹಾಸನದ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-39-704245491</p>