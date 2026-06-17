ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಕರಪತ್ರ: ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು‌

<p>ಹಾಸನ: ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆಯೇ ತೋಳೇರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜಗಳ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತೆ’ ಎಂದು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘2028ಕ್ಕೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಬರಸೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸೊಕ್ಕು ಅಡಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದಾಗೋಣ’ ಎಂದು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಶಾಸಕರು ‘ಸಮಾಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜದ್ರೋಹ ಎಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-36-1549565332</p>