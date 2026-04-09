ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಮಾದರಿ ನೀಡಿದ ಶಾಂತರಸ: ಚಲಂ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ

ಹಾಸನ: 'ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಶಾಂತರಸರು, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತರು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಚಲಂ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿರಣ ಶಾಂತರಸರ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಂತರಸರು ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ನೆಲ ಇಂದು ಬರಡಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೋ, ಇಂದು ಆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳು–ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ನಾಕಲಗೂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ್ ಗುರೂಜಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಾಸು, ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು, ದೇಸಾಯಿ, ಯಲಗುಂದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಮಳಲಿ, ಬಾ.ನಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಮೇಶ್, ಮಹಾಂತೇಶ್, ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆ.ಟಿ. ಜಯಶ್ರೀ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಿರಿಜಾ ನಿರ್ವಾಣಿ, ರಘುನಂದನ್, ಉದಯರವಿ, ಬುನಳ್ಳಿ ಬಾಲು ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>