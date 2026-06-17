ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Karnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT