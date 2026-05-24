ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಂದು

ಹಾಸನ: ರಾಜ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕದಂಬ ಸೈನ್ಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರಂಗಗೀತೆ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಕಾರ ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬದುಕು ಬರಹ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 24 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಕಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತು ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು ಮಾತನಾಡುವರು. ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಛಲದೊಳ್ ದುರ್ಯೋಧನಂ ನಾಟಕ ಕುರಿತು ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಚ್.ಗಣೇಶ್ ಅಂಕಪುರ ಹಾಗೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಕುರಿತು ಡಾ.ಬರಾಳು ಶಿವರಾಮ ಮಾತನಾಡುವರು. ರಾಜ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ನಾಯ್ಕ ಲಂಬಾಣಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರೇಶ್ ಉಡುಗೊರೆ, ಶ್ರುತಿಕುಮಾರ್, ಬೇಕ್ರಿ ರಮೇಶ್, ಬಾ.ನಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಎಸ್.ಎಸ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಎನ್.ಎಲ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ. ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-36-2090774053