ಯಜತ್ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

<p>ಹಾಸನ: ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಎಚ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಜತ್ ಗೌಡ ಎಸ್.ಪಿ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 526ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ, ಡಿ ಫಾರ್ಮ 1,559ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ ಎನ್.ಎಚ್. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 817ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಣವ್ ಹರ್ಷ ಚಿಂತಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,420ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೃಜನ ಎಸ್. ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 345ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ 686ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ 1,180ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1,184ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1,799ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ 1,609 ಮತ್ತು ಡಿ ಫಾರ್ಮ 1,215 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್ಯ ವಿ. ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 269ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ 736ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ 1,119ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ 1,753ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿ ಫಾರ್ಮ 2,007ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1,518ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 856ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 553ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ 1,700ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ 2,413ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಯಮ್ ಕೊಥಾರಿ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,765ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೀತನ್ ಗೌಡ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ 2,236ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಶಾಂತ್ ಆರ್. ಡಿ ಫಾರ್ಮ 1,392ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ, 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5ಸಾವಿರದೊಳಗೆ, 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-36-235480360</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>