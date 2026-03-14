ಹಾಸನ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರೂ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೇಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿವೆ.

ನಗರದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯದೇ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೌದೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಸ್ಥಗಿತ ಬೇಲೂರು: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ