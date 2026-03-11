ಹಾಸನ | ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ–ಅನುರಾಧಾ

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಅನೂಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿವಾಸಿ, ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುರಾಧಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>1908ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. 1914ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1975ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಅಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು, ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಮೀನಿನ ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ಪುರುಷನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾವಂತೆಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವಳ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ, ಅರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕು ಬಾದ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎಚ್.ಜೆ. ಅಮರೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಇಂದ್ರ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಮೃತ ಡಿ.ಎಸ್., ಯೋಗಿತಾ ಎಸ್.ಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಲೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಉಮಾ, ಡಾ.ಗೀತಾ ಕಿರಣ್, ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕುಮದಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸನದ ಅಶ್ರಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ನಿರುಪಮಾ ಕಿರಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ </strong></p><p><strong>–ಆರ್.ಟಿ ದ್ಯಾವೇಗೌಡ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</strong></p>.<p><strong>ನಮ್ಮದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ </strong></p><p><strong>–ಜಗದೀಶ್ ಚೌಡುವಳ್ಳಿ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>