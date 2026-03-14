ಹಾಸನ: ಮೇ 20ರ ನಂತರ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ

ಹಾಸನ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 20ರ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಸುಮಾರು 1.10 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಉಡುಪು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದಿನ ಊಟ, ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

'ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'ಮೆಗಾ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೇ ₹400 ಕೋಟಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಎನ್ಡಿಡಿಬಿ) ಮೂಲಕ ₹150 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೂಲಕವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

1977ರಲ್ಲಿ 104 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಡೈರಿಗೆ 1993 -94ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ₹3.5 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು ₹2,775 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 1,728 ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 13.9 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೂಲಕ 9-10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

1994ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್, ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಜಗದೀಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಮಾನಸ ಪಟೇಲ್, ಸೌಜನ್ಯ, ರೂಪೇಶ್, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಲಿಂಗರಾಜು, ಬಸವರಾಜು, ವಸಂತಾ, ಆಶಾ, ನಾಗೇಶ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರಮೇಶ್, ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎನ್ಡಿಡಿಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜೆಎಂಸಿಎಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ 1665 ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ