ಕೆಎಟಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ: ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡದ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಾಸನ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದ(ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ)ದಿನವೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಟಿ)ಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, 'ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯಟ್ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿ' ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, 'ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ನನಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>