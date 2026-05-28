ಹಾಸನ: ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಲಯದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಾತೃಧ್ಯಾನ, ಮಾತೃಪೂಜನ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಡೆಯಿತು. ಹೇಮಾವತಿ ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶೋಭಾ ಯೋಗರಾಜ್, ಮಾತೃಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೋಜನದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪುರುಷರು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ತಾವೇ ಕೈತುತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತೃಭೋಜನದ ಸವಿ ಉಣಬಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಸುನಂದಾ, ಕಾಂತರಾಜ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ 12 ಶಾಖೆಗಳ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಯೋಗಬಂಧುಗಳು, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>