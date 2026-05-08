ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವು: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹಾಸನ: ‘ನಗರದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ 28 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವು ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎದುರಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೇ 6ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಖಿಕ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮೇ 6ರಂದು ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೆಸಿಬಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಬಡವರ ಅನ್ನ ಕಸಿದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನಗರಸಭೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪಾಲಿಕೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಾಧಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಮರಣಾಂತ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್, ಪಾಂಡುರಂಗ, ರಂಗಪ್ರಸಾದ್, ಅನಿಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-36-1515907589</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>