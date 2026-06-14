ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಪಿಎ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಛಾಯಾಗ್ರಾಹರು ₹110 ನೀಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಿಧನರಾಗಿ ₹1ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹನೂ ₹10 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮರಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹1ಲಕ್ಷ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹2 ಅಥವಾ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತೀ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಘದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಲೇಶ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್, ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಎಚ್.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ, ವಿನಾಯಕ, ಚಂದ್ರು, ರವಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಅರವಿಂದ, ಸೂರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಯೋಗೇಶ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಭಿ, ಕೇಶವ, ಪ್ರಮೋದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-36-792576137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>