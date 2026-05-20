ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿ: ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಸಕ ಸೂಚನೆ

<p>ಹಳೇಬೀಡು: ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಂದ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೆಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸೆಸ್ಕ್ಗಾದ ಹಾನಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾನಿಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೆಸ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ, ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಬಿ, ಸೆಸ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಸವರಾಜು, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್ ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರೇಗೌಡ, ಆನಂದ್, ಶಶಿಧರ್, ಪಾಪಣ್ಣಿ, ಗೌತಮ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-36-169995659</p>