ಮಾಸಿಕ ಕಿರು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ 25 ರಂದು

ಹಾಸನ: ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಕಿರು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏ.25ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಗರದ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ತಪಾಸಣೆ, ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ಎಚ್.ಜೆ. (ಫಿಜಿಷಿಯನ್) ಅವರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಡಾ.ಕೆ.ಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆರೋಗ ತಪಾಸಣೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಡಾ.ದಿನೇಶ್ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಡಾ. ರಚನಾ ಅವರಿಂದ ಚರ್ಮರೋಗ, ಡಾ.ವೈಭವ್ ಅವರಿಂದ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ, ಥೈರೋಕೇರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸುನಂದಾ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇಸಿಜಿ ತಪಾಸಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹಮದ್ (9449460806), ಅವಿನಾಶ್ (8073485317) ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ (7022444909) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಭಾಪತಿ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>