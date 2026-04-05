₹24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಕಳವು

ಹಾಸನ: ಸಕಲೇಶಪುರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು, ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ವಲ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಏ.3ರಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಮನೆ ಮುಂಬಾಗಿಲು ಅರ್ಧ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮಾರ್ಚ್ 2ರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದಿರುವ ಕಳ್ಳರು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 22 ಗ್ರಾಂ ಕುತ್ತಿಗೆಚೈನ್, 12 ಗ್ರಾಂ ಚೈನ್, 20 ಗ್ರಾಂ ಮುತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್,ಪೆಂಡೆಂಟ್, 15 ಗ್ರಾಂ 2 ಎಳೆ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್, 12 ಗ್ರಾಂ ನವರತ್ನ ಕಿವಿನ ಓಲೆ, 40 ಗ್ರಾಂ ವಜ್ರದ ರೂಬಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳು, 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, 15 ಗ್ರಾಂ ಕಡಗ, 20 ಗ್ರಾಂ ಕಡಗ ಸೇರಿದಂತೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 206 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸುಮಾರು 3 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>