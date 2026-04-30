ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಹಾಸನ: 'ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ತೇಜಸ್ವಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಹೇಮಗಂಗಾ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ್ಪಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೃತರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾ, 'ಫೆ. 3ರಂದು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಫೆ. 2ರಂದು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಮೋಹನ್ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಜೀವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮರುದಿನ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 20–30 ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮೋಹನ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬವಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ