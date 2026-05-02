ಹಾಸನ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ

ಆಲೂರು: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಸ್ನೇಹಬಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಗುಲಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತು ಮಾಡುವ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊರ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು, ಮೋಜಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮೋಜಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಸ್ನೇಹಬಳಗವು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ತಂಡವು ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸುಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಟಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬಿಸಾಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದು ಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿದ ಚೀಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ಮೋಹನ್, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗುಳ ರವಿಕಿರಣ್, ಲತೇಶ್, ಆನಂದ್, ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲ ವರುಣ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಜಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>