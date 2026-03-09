ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಾಸನ: ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
ನಾವು ರಾಮ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣರಂತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಡಾ. ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಸಾಹಿತಿ
