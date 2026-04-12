ಜಾತಿ ವಿನಾಶ: ಏ.16 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹಾಸನ: ಡಿಎಚ್ಎಸ್, ಎಸ್ಎಫ್ಐ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ, ಬಿಜಿಬಿಎಸ್, ಜೆಎಂಎಸ್, ಸಿಐಟಿಯು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ಚರ್ಚೆ, ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯವರೆಗೆ (ಏ.14 ರಿಂದ 20) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ 'ಜಾತಿ ವಿನಾಶ' ಕೃತಿಯ ಸಾಮಮೂಹಿಕ ಓದು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯು ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 'ಜಾತಿ ವಿನಾಶ' ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಉಗಮ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ' ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು 'ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ-ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ' ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಸನದ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು, ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ.ಜಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>