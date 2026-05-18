‘ಉತ್ಸವಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಹೆಚ್ಚಲಿ’

ಹಾಸನ: ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ನಡೆದ ದೇವರ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ನಂದಿಧ್ವಜ ಹಾಗೂ 64 ಮದ್ದು ಗುಂಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದ ನಡುವೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಸೀಗೆಗುಡ್ಡದ ನಂದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಪರಂಪರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಬೆಳಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಹೆಚ್ಚಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯ ಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಸಿಂಹಾಸನಪುರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಸನಾಂಬೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಪಾಡ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಗಮನ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜವೇನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮನು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟಾಯ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಖಜಾಂಚಿ ತ್ಯಾಗರಾಜು, ಸಚಿನ್, ವಿನಯ್, ರೇವಣ್ಣ, ದಯಾನಂದ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ನಾಗರಾಜು, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು, ಶೋಭಾ ಮಹೇಶ್, ವೇದಾವತಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>