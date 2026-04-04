‘ನಮ್ಮೂರು ಹಬ್ಬ’ದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಹಿರೀಸಾವೆ: 'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ'ದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆರು ಅಕ್ಕತಂಗಿ ದೇವತೆಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಹೆಬ್ಬಾರಮ್ಮ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹೂಕೋಲಮ್ಮ, ಗುಡ್ಡಮ್ಮ, ಮಸಿಕಲ್ಲಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದವು. ಹಿರೀಸಾವೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತೂಬಿನಕೆರೆ, ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ, ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ದೇವರುಗಳ ತವರುಮನೆಯಾದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯ ಮನೆತನದವರು ಮಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಂಬದ ವರೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರಮ್ಮ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ ನಡೆಮುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು.

ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತಮಟೆ ನಾದಕ್ಕೆ ಜನರು ರಂಗ ಕುಣಿದರು. ಯುವಕರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ದೇವರುಗಳನ್ನು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡಿಸಿ, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಿರೀಸಾವೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬವ'ನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಡೆ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಉತ್ಸವ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಯಿತು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260404-36-2101154680