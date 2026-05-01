ತೆಂಗು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಂಬಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಂಗು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದ ಹೋಬಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಸಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗರಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮೋಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ಟಿಸಿ) ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅದರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೇಯಲು ಬಿಡದೇ, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶು ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು (ಜೋಳ) ನೀಡುವುದರಿಂದ ರಾಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಹಸಿ ಮೇವು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹3.5 ಇದ್ದ ಹಸಿ ಜೋಳದ ಮೇವು, ಈಗ ₹4.5 ರಿಂದ ₹5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಹಿರೀಸಾವೆ ಬಸವರಾಜು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ