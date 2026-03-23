ಹಿರೀಸಾವೆ: ‘ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ’ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ 'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ'ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿರೀಸಾವೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಕಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ರಂಗವನ್ನು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೇವಿಯ ಮನೆತನದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದರ್ಶನ: ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸಹೋದರಿ ಹೆಬ್ಬಾರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಕಂಬ ತರುವ ರಾತ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಡೆ ಹಬ್ಬದಂದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ' ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>