ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಯೋಮಟ್ರಿಕ್ ನೀಡಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಿಂಡಿ, ಊಟಕ್ಕೂ ಹೋಗದೇ, ತಮ್ಮ ಸರತಿಗಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ ದಂತೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆರಳು ಗುರುತು ನೀಡಲು ಆಗದವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಡಿತರವನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂಕಷ್ಟ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು.</p>.<p>'ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಲ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಿತರಕ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 2–3 ದಿನದಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಡಿತರವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, 'ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>