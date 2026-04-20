ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ: ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ ಸಂಪನ್ನ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸಮದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಸಗ ದೇಶಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವು ಭಾನುವಾರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸನದ ವೇಧಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೀಯವರ ತಂಡ ಯಜ್ಞ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಗದಗಿನ ಬಸವ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗಮಂಗಲದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿರೀಸಾವೆಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಯೋಗ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ತಲೆನೋವು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಘೃತಾಮೃತ ಪ್ರಾಶನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>