ಹಿರೀಸಾವೆ | ಸರದಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

<p><strong>ಹಿರೀಸಾವೆ</strong>: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಚೀಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ರೈತರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 3–4 ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 12 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ನೋಂದಣಿಯ ಜೇಷ್ಠತೆಯಂತೆ ರೈತರಿಂದ ರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಗಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಂದಿರುವ ರಾಗಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೂಳು, ಕಸ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಲ ಸೇರಿ 50.5( ಐವತ್ತುವರೆ) ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿ 51 ಅಥವಾ 52 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರಾಗಿಯನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ, ನಿಗಮದವರ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ, ದಾರದಿಂದ ಹೊಲೆದು, ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರೈತರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ದಾರವನ್ನು ರೈತರೇ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಾಗಿ ಚೀಲಗಳು ನೆನೆಯದಂತೆ ರೈತರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ರಾಗಿಯನ್ನು ಹಾಸನದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು 4 ಲಾರಿ ಆಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು.</p>.<p>‘ತೂಕ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹130 ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೋಬಳಿಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರ ನೋಂದಣಿಯಂತೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋದಾಮು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p> <strong>ನನಗೆ ಮಾ. 7 ರಂದು ರಾಗಿ ತರಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ರಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ. ಟೋಕನ್ ನೀಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. </strong></p><p><strong>–ರುದ್ರೇಶ್ ನಿಂಬೆಹಳ್ಳಿ ರೈತ</strong></p>.<p> <strong>ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾಯತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. </strong></p><p><strong>–ರಮೇಶ್ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ರೈತ</strong></p>.<p> <strong>ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ</strong></p><p> ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಗಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿರುವ ರೈತರ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ತಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಗಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ರಘು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>