ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistricthasana

ಹಿರೀಸಾವೆ | ಸರದಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ: ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಗಿ ಚೀಲ
ಹಿ.ಕೃ. ಚಂದ್ರು
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
ರಮೇಶ್
ರುದ್ರೇಶ್
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ತಂಬಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಚೀಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳವಾರ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು 
