ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ₹9.8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

ಹಿರೀಸಾವೆ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 2026–27ರ ಸಾಲಿನ ಹರಾಜಿನಿಂದ ₹9,85,000 ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಹರಾಜು ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೊಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು, ಸಂತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ' ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಒ ಉತ್ತರಿಸಿ, 'ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವರೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋರೇಗೌಡ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೌರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>