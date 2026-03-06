ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಿರೀಸಾವೆ: ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಂಗದ ಹಬ್ಬ

ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ: ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಲ್ಲ
ಹಿ.ಕೃ.ಚಂದ್ರು
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿಯ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿಯ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸಮೂರ್ತಿ
ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸಮೂರ್ತಿ
ಸುಮಾರು 40 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
ದೇವರಾಜು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿಗೌಡ
ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ರಂಗವನ್ನು ಕುಣಿಯುತ್ತೇವೆ. ಜಾಗರಣೆ ದಿನ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಬಂದು ರಂಗ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ
ಗೋವಿಂದು ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕ
